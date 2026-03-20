В США и Израиле растет число разногласий по поводу целей войны против Ирана, – NYT

Попытка Трампа дистанцировать свою администрацию от удара по газовому месторождению Ирана подчеркнула расхождение целей США и Израиля

На этой неделе Израиль нанес масштабный удар по иранскому газовому месторождению, что спровоцировало ответные действия Ирана против стран Персидского залива, создало угрозу для мировых поставок энергоносителей и привело к стремительному росту цен на топливо, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп сначала утверждал, что Соединенные Штаты "ничего не знали" об этом ударе. Однако впоследствии он изменил свою позицию и заявил, что предупреждал Израиль о нецелесообразности нападения на этот объект.

В статье подчеркивается, что его попытка дистанцировать свою администрацию от удара подчеркнула расхождение целей США и Израиля в условиях длительной войны против Ирана.

Видео дня

"Как сверхдержава, несущая глобальную ответственность, США очень озабочены вопросами мировых поставок энергоносителей и безопасностью своих союзников в Персидском заливе", – отмечает издание.

Кроме того, учитывая важные промежуточные выборы, которые состоятся в этом году, администрация Трампа очень обеспокоена ростом цен на бензин в США.

Однако, по мнению аналитиков и бывших чиновников, Израиль, будучи региональной державой, преследует иные стратегические цели и имеет более узкий круг интересов.

Издание отметило, что Израиль имеет собственные запасы природного газа и почти не зависит от Ормузского пролива, где Иран контролирует транспортировку топлива, и не несет ответственности за свободный поток мировой торговли.

"Для Израиля ставки выше, чем для Соединенных Штатов, поскольку он рассматривает Иран, поклявшийся уничтожить Израиль, как явную угрозу, как из-за его ядерной программы, так и, особенно, из-за его баллистических ракет", – говорится в статье.

Кроме того, отмечается в публикации, Израиль проявляет большую решимость, чем Вашингтон, в вопросе смены режима в Иране, ликвидации Исламской республики и ее программы создания баллистических ракет.

По словам аналитиков, Израиль также более благосклонно относится к возможности распада государства и хаоса в Иране, чем, как представляется, Вашингтон.

Добавляется, что Израиль находился в состоянии боевой готовности с момента нападения "Хамас" из сектора Газа в октябре 2023 года, поэтому готов идти на большие жертвы и экономические потери, чем это, вероятно, готовы сделать США.

Аналитики предполагают, что Израиль видит исключительную возможность нанести удар по Ирану с помощью США и, вероятно, будет стремиться продолжать войну дольше, чем президент Трамп.

На втором плане Израиль сосредотачивается на иранских ядерной и баллистической ракетных программах, а также на опорных столпах режима, таких как Корпус стражей исламской революции и военизированное подразделение "Басидж".

"К более широким стратегическим интересам США относятся мировые энергетические рынки, Ормузский пролив, объемы расхода боеприпасов, длительное развертывание военно-морских сил и авиационных экипажей, влияние на войну в Украине и то, как это сказывается на боеготовности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – поделился бывший сотрудник Пентагона и экс-посол США в Израиле Дэниел Шапиро.

Издание отмечает, что эти две страны объединяет одна важная проблема, которая до сих пор не решена: судьба 440 килограммов высокообогащенного урана, которых, в принципе, хватило бы для создания 10 ядерных боеголовок, если бы Иран решил пойти по этому пути.

Однако до сих пор остается неясным, как именно этот уран можно уничтожить или взять под контроль. Поэтому некоторые аналитики считают, что война закончится переговорами по ядерной программе Ирана, даже при условии значительного ослабления режима в Тегеране.

Война США и Израиля против Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Иране в результате совместной атаки США и Израиля ликвидирован официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наеини. Армия обороны Израиля подтвердила, что именно она стоит за ликвидацией генерала. Примечательно, что Израиль называет Наеини "главным пропагандистом КСИР", который отвечал за медийное сопровождение последних военных операций против Израиля. Сообщается, что иранский чиновник погиб во время атаки на рассвете в последний день Рамадана.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг предположение, что он втянул в конфликт с Ираном США. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "всегда принимает решения, исходя из того, что, по его мнению, полезно для Америки". Премьер Израиля отметил, что вместе с США они "достигают целей молниеносно быстро". Он считает, что страны мира имеют "большой долг" перед Дональдом Трампом. По словам Нетаньяху, десятки мировых лидеров, с которыми он разговаривал, понимают, что Израиль ведет "не только свою борьбу".

Вас также могут заинтересовать новости: