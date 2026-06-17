'Нафтогаз' подтвердил долг своей дочерней компании 'Газсети' в размере 5,166 млрд гривен

НАК "Нафтогаз Украины" предоставил ответ на запрос народного депутата Дмитрия Разумкова, в котором подтвердил наличие гигантской задолженности своей дочерней компании "Газмережи" за поставленный НАК газ.

Согласно ответу, подписанному председателем правления компании Сергеем Корецким и предоставленному изданию "Фраза.юа", по состоянию на 17 февраля 2026 года задолженность "Газмереж" перед "Нафтогазом" составляет 5,166 млрд гривен. И эта цифра является приговором всей политике государства и НАКа в сфере продажи газа на внутреннем рынке, по словам журналистов.

"Газмережи" были созданы в 2023 году для управления облгазами, конфискованными государством у частных владельцев. Главным обоснованием такой национализации называлось искоренение неплатежей за газ.

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Тогдашний министр энергетики Герман Галущенко заявлял: "Государство берет на себя управление сетями, чтобы исключить любые манипуляции и злоупотребления со стороны частных структур, которые годами вымывали ресурсы из системы".

Однако теперь из обнародованных цифр видно, что "Газмережи", начав работать "с чистого листа" в 2023 году, успели накопить долги перед НАК всего за три отопительных сезона, пишут СМИ.

Долг "Газмереж" в 5,1 млрд гривен равен стоимости примерно 700 млн кубометров газа. Именно столько "Газмережи" потребляют за год. То есть из трёх лет потребления они фактически оплатили лишь два.

"Парадоксально, но частные облгазы, оставшиеся на рынке, сегодня не имеют задолженности перед "Нафтогазом" за 2023–2026 годы. Причина проста – НАК сразу прекращает им поставки газа в случае возникновения задолженности. Зато "Газмережам", как дочерней структуре "Нафтогаза", подобная судьба не грозит, поэтому они и накапливают долги гигантскими темпами", – говорится в материале.

Фактически в системе НАК образовалась "черная дыра". "Нафтогаз" не только не смог навести порядок в управлении газовыми сетями. Сегодня ему даже некому выставить счет за неоплаченный газ, ведь фактически он не оплатил его самому себе, заявляют журналисты.

Долг в 5 млрд гривен – это более четверти от суммы, которую в прошлом году "Нафтогазу" под давлением правительства одолжили государственные банки – 19,8 млрд гривен.

Если бы "Газмережи" своевременно рассчитывались с "Нафтогазом", как это делают частные облгазы, потребность в заимствованиях могла бы быть как минимум на четверть меньше, а государство не тратило бы средства на выплату банковских процентов.

Однако проблема не только в процентах. Эти 5 млрд гривен практически не имеют перспектив погашения и мертвым грузом лягут на государственные банки и их вкладчиков, раскручивая в Украине маховик неплатежей и инфляции, говорится в материале.

Почему же "Нафтогаз", располагая всей информацией о накоплении долгов и всеми возможностями – от кадровых до уголовно-правовых, – ничего не сделал для исправления ситуации?

"Газмережи" создавались в то время, когда "Нафтогаз" возглавлял Алексей Чернышов.

Оперативное управление компанией он передал своему бывшему заместителю по Киевской ОГА Василию Володину. Большую роль в неформальном управлении "Газмережами" также играл харьковский экс-прокурор Алексей Калина.

Именно по их инициативе засилье бывших сотрудников прокуратуры в "Газмережах" стало визитной карточкой компании. В то же время профессиональных газовиков в киевском руководстве и региональных филиалах можно было пересчитать по пальцам одной руки, подчеркивается в материале.

По мнению экспертов, это крайне странный подход к созданию компании, которая должна управлять сотнями тысяч километров газовых сетей. Кроме того, вокруг "Газмереж" регулярно возникают коррупционные скандалы – из-за закупок по завышенным ценам и других злоупотреблений.

"Но главная проблема в другом: в любой государственной компании коррупция и некомпетентность фактически запрограммированы. Не было бы "харьковского клана" прокуроров – был бы другой клан, который так же неэффективно управлял бы газовым хозяйством, нанося прямой ущерб государству", – говорится в материале.

И это демонстрирует полную безысходность и прямой негативный эффект курса на национализацию облгазов, который государство проводит в последние годы.

Поэтому этот курс должен быть изменен, считают эксперты. В противном случае сегодняшние 5 млрд гривен очень быстро могут превратиться в 10 млрд, а дальше – до бесконечности.

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