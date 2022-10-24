На заседании обсудили процесс восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели создание защиты энергетической сети от воздушных ударов Российской Федерации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

В частности, на заседании заслушали доклады командующих войск оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период.

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"Отдельное внимание уделили формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак российской армии", - отметил президент.

Кроме этого, он сообщил, что на заседании обсудили процесс восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.

Также были рассмотрены альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.

"Максимизируем наши усилия для безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из отключенных ненужных электроприборов – это вклад в быстрое восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", - заявил Зеленский.

Атака России на энергосистему Украины: что надо знать

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

Утром 22 октября российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.