Более чем в 10 регионах ограничено электроснабжение.

Масштаб повреждений энергетических объектов Украины вследствие сегодняшних атак врага может превышать последствия масштабной атаки 10-12 октября.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" приступят к восстановлению как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты "Укрэнерго" принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света", – говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" сообщили, что сейчас вынужденно применены ограничения энергоснабжения в ряде регионов, а именно:

Киев

Киевская область

Черниговская область

Черкасская область

Житомирская область

Сумская область

Харьковская область

Полтавская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Кировоградская область.

"Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как были повреждены электросети террористическими ракетными атаками", – подчеркнул оператор.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, в результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

В последующие дни атаки на энергетическую инфраструктуру продолжались. С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям. С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций.

Из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в областях Украины начали отключать свет.

Обстрелы Украины 22 октября: что стоит знать

Утром субботы была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Она длилась около трех часов. В это время россиянами были нанесены удары по ряду областей Украины.

По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области, выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

Кроме того, рашисты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего – 16 пусков.

Воздушные силы в разных регионах Украины уничтожили 18 ракет врага с 7 до 11 утра. Это 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 5 крылатых ракет "Калибр".

В результате обстрелов обесточены Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая, Волынская области. Также перебои со светом в Черкасской области – из-за повреждения энергетической инфраструктуры Кировоградской области.

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