"Непропорционально большой" объем скопившегося на танкерах в мировом океане топлива приходится на находящихся под санкциями экспортеров нефти, пишет Bloomberg.

Отмечается, что общий объем "застрявшей" в море нефти на данный момент равняется примерно миллиарду баррелей.

"Отчасти этот прирост объясняется ужесточением западных санкций, из-за которых российская нефть застряла на судах и не могла быть выгружена", - приводит агентство слова аналитиков компании Clarksons Securities.

Важно, что примерно 40% от прироста объема нефти на танкерах с конца августа приходится на сырье из России, Ирана, Венесуэлы или на топливо неустановленного происхождения. Даже по нижней оценке (около 20%) это больше, чем совокупная доля трех перечисленных стран в мировой добыче нефти (17%).

В издании отмечают, что "застрявшая" нефть когда-нибудь будет распродана, однако такой переизбыток предложения неизбежно будет тянуть цены на нее вниз. Однако этот прирост бьет по доходам находящихся под санкциями стран-экспортеров и может иметь последствия для мирового рынка нефти, который, по прогнозам, движется к переизбытку предложения.

Предполагается, что среди трех подсанкционных стран РФ лидирует в объеме застрявшей нефти. Россияне вынуждены продавать больше сырой нефти, особенно после многочисленных украинских ударов по НПЗ, и из-за этого, как считают экономисты, обманывают ОПЕК+, добывая больше договоренной квоты.

Российская нефть - влияние санкций

Российская нефть столкнулась с самым резким ростом дисконтов за последний год - скидки на Urals в портах на Балтике и Черном море достигли почти 20 долларов за баррель.

В начале ноября размер скидок был на уровне 13-14 долларов за баррель, тогда как до введения новых американских санкций он находился на уровне 11-12 долларов.

