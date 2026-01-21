Морозный энерготеррор продолжается: Россия частично оставила без света четыре области

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов отметил, что аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах.

Российские войска в ночь на 21 января в очередной раз нанесли удар по украинской энергетике, частично оставив без света четыре области. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, по состоянию на утро 21 января обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

"Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах", - сообщил первый заместитель министра энергетики.

Он отметил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной и добавил, что ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно над ликвидацией последствий российских обстрелов.

По словам Некрасова, в Киеве и области по-прежнему не действуют графики почасовых отключений света, а из-за морозов потребление электроэнергии растет. Он добавил, что сетевые ограничения, то есть аварийные отключения света, сохраняются частично и в Одесской области.

В Минэнерго также отметили, что в других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности.

"В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов", - отметил Артем Некрасов.

Атака РФ на украинскую энергетику - последние новости

В ночь на 20 января РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по столице и ряду регионов Украины. Из-за этого в Киеве тысячи многоэтажек остались без отопления. Также, по словам местных властей, левый берег столицы временно остался без водоснабжения.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация со светом в столице, а также в Киевской, Полтавской и прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что из-за последствий очередной российской атаки на энергетику Киев будет сидеть без света до 20 часов в сутки.

