Правительство не выполнит обещание о бесперебойном свете для 'замерзших' домов, - эксперт

Массово такая возможность не сможет появиться до конца отопительного сезона, считает Геннадий Рябцев.

Правительство пообещало не отключать свет в домах с электроотоплением. Однако для большинства домов реализовать эту идею будет невозможно, сказал в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он пояснил, что для того, чтобы запретить отключать свет в домах с электроотоплением, нужно внести изменения в подзаконные акты. Эксперт дал понять, что это будет не быстро из-за бюрократической волокиты.

"В течение десяти дней можно подготовить решение (о запрете отключать свет в домах с электроотоплением, – УНИАН). Далее будет технологическая процедура, потому что само решение потребует изменения подзаконных актов, изменения тех же списков (защищенных потребителей, – УНИАН)… У меня есть большие сомнения, что это удастся сделать до конца отопительного сезона", – отметил эксперт.

Примером такой волокиты эксперт называет работу над новой методикой определения защищенных потребителей.

"До сих пор не разработана методика определения защищенных потребителей, и соответствующий перечень до сих пор не пересмотрен, хотя соответствующее задание Кабинет министров давал Минэнерго еще в позапрошлом году, а президент поднимал этот вопрос 2,5 года назад", – констатировал Рябцев.

В то же время эксперт допускает, что отдельным домам с электроотоплением, которые замерзают, могут запретить отключать свет. Но это не будет массово.

"Хотя в таком случае временное и неотложное решение – это установка генератора", – отметил Рябцев.

После преодоления бюрократической волокиты жителям домов с электроотоплением придется еще набраться терпения и дождаться технической формализации этого решения. По словам эксперта, это невозможно сделать ни за 3, ни за 10 дней.

Ситуация в энергосистеме Украины: это стоит знать

15 января Кабинет министров принял ряд решений, которые, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, должны стабилизировать ситуацию в энергосистеме. В частности, было анонсировано увеличение импорта электроэнергии.

Решения приняты после ухудшения ситуации в энергосистеме из-за обстрелов. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что сейчас Киев переживает самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабной войны России против Украины.

16 января во время часа вопросов к правительству первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в домах с электроотоплением не будут отключать свет.

