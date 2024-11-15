Андрей Деркач был избран сенатором от Астраханской области.

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который сбежал в Россию и находится в розыске, вошел в комитет Совета Федерации по безопасности и обороне. Об этом сообщает движение "Честно".

Отмечается, что задачей комитета является "качественное правовое обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации".

Как известно, летом 2024 года Андрей Деркач стал кандидатом в Совет Федерации, а в сентябре стал сенатором от Астраханской области.

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Экс-депутат ВР Андрей Деркач

В 2022 году СБУ обвинила бывшего народного депутата Андрея Деркача в работе на российские спецслужбы, госизмене и незаконном обогащении.

Впоследствии НАБУ и САП направили дело в суд. В частности, по данным следствия, Деркач должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с Соединенными Штатами и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

В декабре 2022 года Деркач был признан правительством США агентом ФСБ России. 10 января 2023 года экс-нардеп был лишен гражданства Украины президентом Владимиром Зеленским.

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