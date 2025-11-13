ВАКС отправил под стражу еще одну фигурантку 'Мидаса': обвинена в 'отмывании' средств

По версии следствия, фигурантка была сотрудницей так называемого бэк-офиса по легализации средств.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке коррупционного скандала в "Энергоатоме" - частной предпринимательнице Людмиле Зориной. Суд отправил ее под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в 12 миллионов гривен. Соответствующее постановление объявил председательствующий судья.

"Определить Зориной Людмиле Леонидовне меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического задержания, то есть до 8 января 2026 года включительно", - объявил судья.

Согласно постановлению суда, Зорина может выйти из СИЗО в случае внесения залога в 12 миллионов гривен. В случае внесения залога, она должна, в частности, сдать в Государственную миграционную службу загранпаспорт, носить электронный браслет и появляться по вызову к прокурору, детективу и суду.

По версии следствия, Людмила Зорина была сотрудницей так называемого бэк-офиса по легализации средств.

Как отмечали СМИ, во время обысков у Зориной обнаружили более 105 тыс. долл. и авто стоимостью более 1 млн грн.

Скандал в "Энергоатоме"

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В НАБУ сообщили о коррупционной схеме влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

НАБУ объявило подозрения семерым фигурантам коррупционного скандала, а Высший антикоррупционный суд начал избирать им меры пресечения. В частности, 12 ноября, суд избрал меру пресечения исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову (псевдоним "Тенор") в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему определен залог в размере 40 млн гривен.

Также суд избрал меру пресечения фигуранту этого же дела Игорю Миронюку (псевдоним "Рокет"), который был советником Германа Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики. Ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Залог определен в размере 126 миллионов гривен.

Кроме того, избрана мера пресечения Лесе Устименко. По версии следствия, она была работницей бэк-офиса "Энергоатома", через который "отмывались" средства. Ее взяли под стражу на 60 суток, однако она может выйти на свободу, при условии уплаты залога в 25 миллионов гривен.

