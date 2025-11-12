Представитель американского ФБР постоянно работает в Киеве и коммуницирует с детективами, в частности по делам топ-коррупционеров.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) встретились с новым агентом ФБР в рамках дела бизнесменов фигурантов коррупционного скандала в "Энергоатоме" Тимура Миндича и министра юстиции Гремана Галущенко, Об этом сообщили источники издания ZN.UA.

Отмечается, что недавно состоялась очередная плановая ротация американского представителя (такие изменения происходят каждые четыре-шесть месяцев), и в Киев прибыл новый офицер Федерального бюро расследований США.

Важно, что одна из его первых рабочих встреч с детективами была именно по кейсу Миндича. Представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще при создании Бюро.

"Он имеет собственный кабинет в здании НАБУ и ежедневно общается с детективами, находясь в курсе всех расследований, особенно топ-коррупционных дел. Меморандум о сотрудничестве обновляется каждые два года", - сказано в статье.

Там напомнили, что после прихода администрации Дональда Трампа действовал короткий технический перерыв, однако после визита директора НАБУ Семена Кривоноса в США и его встречи с первым заместителем директора ФБР документ был переподписан. В рамках этого меморандума осуществляется постоянное оперативное взаимодействие между НАБУ и ФБР по делам, касающимся топ-коррупции. Такая координация является технической процедурой, предусмотренной межведомственными договоренностями.

Коррупция в "Энергоатоме" - детали

По делу о хищениях задержаны пять человек, семи предполагаемым членам преступной организации сообщено о подозрении. Среди тех, у кого проводились обыски - министр юстиции Украины Герман Галущенко, который подал в отставку и предприниматель Тимур Миндич.

По данным следствия, преступники требовали "откат" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов "Энергоатома". Контрагентам "Энергоатома" приходилось платить "откат", чтобы избежать блокировки платежей за предоставленные услуги, поставленную продукцию или лишения статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

Согласно сообщению НАБУ, именно Миндич контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным способом средства.

