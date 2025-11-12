Такая потеря может стать самым большим ударом для российской компании под западными санкциями.

Российский "Лукойл" рискует потерять активы на 14 млрд евро после блокирования Соединенными Штатами попытки швейцарского трейдера Gunvor приобрести Lukoil International. Об этом пишет Financial Times.

"На прошлой неделе Вашингтон заблокировал попытку трейдера Gunvor приобрести Lukoil International после введения новых санкций США против второй по величине нефтяной компании России, заявив, что не выдаст лицензию для "марионетки Кремля" Gunvor на управление активами", - говорится в материале.

Отмечается, что "Лукойл" имеет время до 21 ноября, чтобы продать или списать свои международные активы, тогда как западные компании спешат выполнить американское требование разорвать связи с российской стороной.

Видео дня

По словам источника FT с российского нефтяного рынка, некоторые из первоначальных претендентов на приобретение активов "Лукойл" могут снова попробовать свои силы, но владельцы компании уже готовятся к возможной конфискации их активов странами, где они расположены.

Решение США заблокировать сделку с Gunvor - компанией, отрицающей любые нынешние связи с Москвой, - оставило перспективы "Лукойла" неопределенными. После завершения международной экспансии компания имеет ограниченные возможности для роста на внутреннем рынке, который контролируют "Роснефть", возглавляемая давним союзником Путина Игорем Сечиным, и государственная "Газпромнефть".

Financial Times пишет, что "Роснефть" может попытаться наконец получить контроль над "Лукойлом". Хотя Путин до сих пор блокировал неоднократные попытки Сечина захватить конкурента, некоторые участники энергетического рынка России считают, что теперь окно возможностей для этого могло открыться.

По подсчетам издания, сумма в €14 млрд, которую "Лукойл" может потерять, отражает минимальную стоимость активов зарубежных подразделений, находящихся под контролем компании.

Такая потеря станет самым большим ударом для российской компании под западными санкциями с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Санкции против "Лукойла" - что известно

В октябре Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении РФ, которые коснулись российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Кроме них, санкции затронут компании, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

Из-за санкций "Лукойл" объявила форс-мажор на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке. Это месторождение является одним из крупнейших в мире и самым ценным иностранным активом "Лукойла". Оно обеспечивает около 9% общей добычи нефти Ирака.

Вас также могут заинтересовать новости: