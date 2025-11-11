На НПЗ "Лукойл" Petrotel приходится около четверти румынского топливного рынка.

Румыния должна взять под контроль румынскую компанию российского "Лукойла" (LKOH.MM). Такое заявление сделал министр энергетики страны Богдан Иван, пишет Reuters.

По его словам, это нужно для того, чтобы обеспечить стабильность национальной энергетической системы, соблюдение международных санкций и сохранение рабочих мест.

Отмечается, что "Лукойл" владеет 320 автозаправочными станциями в Румынии, управляет третьим по величине нефтеперерабатывающим заводом в стране и владеет правами на разведку месторождений на шельфе Черного моря. Иван не уточнил, какие активы и каким образом государство должно взять под контроль.

"Скажу четко: я не буду просить о продлении срока, установленного властями США до 21 ноября. Более того, я поддержу полное применение санкций, инициированных Соединёнными Штатами, на уровне всего Европейского союза", - сказал Иван.

Важно, что на НПЗ "Лукойл" Petrotel приходится около четверти румынского топливного рынка. Бывшие министры энергетики заявляли, что национальные запасы топлива страны могут компенсировать любые недостающие поставки до тех пор, пока не будут найдены новые источники.

Иван заявил, что министерство энергетики работает над разработкой законодательства, которое обеспечит применение санкций при продолжении работы этого НПЗ и коммерческих продаж топлива без ущерба для поставок на национальный топливный рынок.

Эксперты отметили, что Румыния не обладает институциональной мощью, необходимой для управления НПЗ, и что страна также пытается сократить самый высокий бюджетный дефицит в Европейском союзе.

Санкции против "Лукойла" - последние новости

"Лукойл", как и "Роснефть" попал под санкции США, связанные с продолжающейся более трех с половиной лет войной в Украине.

В результате новых американских санкций против российских нефтяных гигантов, Болгария, 80% топлива для которой обеспечивает нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в местном Бургасе, рискует столкнуться с топливным кризисом.

