В результате вражеской атаки по украинской энергетической инфраструктуре погиб шахтер компании ДТЭК. Еще трое были ранены.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Сегодня, 26 августа, россия осуществила очередную террористическую атаку на украинскую энергетику. Было обстреляно одно из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго. По предварительной информации, один работник погиб, еще трое получили ранения", - говорится в нем.

Отмечается, что пострадавшим была оперативно оказана помощь.

В ДТЭК отметили, что в результате атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание. В то время под землей находилось 146 горняков. Сейчас продолжается их подъем на поверхность.

