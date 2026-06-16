Инвестиции в Украину - это инвестиции в энергобезопасность Европы: Тимченко для Bloomberg

Он подчеркнул, что энергетическая отрасль станет ведущей в процессе европейской интеграции всей экономики Украины.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил в интервью Bloomberg, что сейчас инвестиции в Украину - это инвестиции в энергобезопасность Европы.

"Те, кто знает потенциал Украины, понимают, что она станет одним из главных вкладчиков в энергетическую безопасность Европы благодаря большим запасам газа, газохранилищам, ветровому потенциалу и другим факторам. Это делает Украину одним из важнейших партнеров для Европы. Инвестиции в Украину сейчас - это инвестиции в энергетическую безопасность Европы", - заявил он.

Тимченко добавил, что Украина сейчас много делает для интеграции своего энергетического рынка в европейский.

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Он подчеркнул, что энергетическая отрасль будет ведущей в европейской интеграции всей экономики Украины.

"Инвесторы в Украине все больше чувствуют себя как в европейских странах с точки зрения регуляторной среды. Поэтому наш посыл: приезжайте в Украину, стройте в Украине и экспортируйте обратно в Европу, делая ее самодостаточной и сильнее в вопросе энергетической безопасности", - подчеркнул Тимченко.

Ранее Тимченко заявлял, что инвесторы в энергетику Украины во время войны получат значительные преимущества в будущем.

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