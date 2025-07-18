Отставание от запасов 2024 года продолжает сокращаться.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 17 июля превысили 9 миллиардов кубометров, однако они остаются самыми низкими по меньшей мере за последние 12 лет. Об этом сообщает Expro.

Аналитики констатируют, что по сравнению с прошлым годом в хранилищах сейчас хранится на 13,9% или на 1,45 млрд кубометра меньше газа. Однако отставание от 2024 года продолжает сокращаться.

По данным издания, объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году. Так, с начала июля в украинские ПХГ закачано более 940 млн кубометров природного газа, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам июля в газохранилища планируется закачать 1,7 миллиарда кубометров "голубого топлива".

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"Среднесуточный объем закачки газа в хранилища в июле составляет 55,4 млн кубометров, на 23% больше, чем в июне. Увеличение объемов закачки газа в хранилища в июле связано с ростом объемов импорта – до 26,8 млн кубометров в сутки", – отмечает издание.

Всего с начала нынешнего сезона закачки газа (17 апреля) хранилища пополнились более чем на 3,5 млрд кубометров природного газа, что в 1,5 раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Запасы газа в Украине

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец июня 2025 года запасы газа в подземных газохранилищах превысили 8 миллиардов кубометров, но они оставались самыми низкими за последние 11 лет.

Запасы газа весной 2025 года достигли критического уровня. Энергетический эксперт Александр Харченко тогда констатировал, что из газохранилищ "уже нечего поднимать"

Однако с тех пор благодаря дополнительному импорту "голубого топлива" запасы газа в хранилищах выросли, и экс-министр энергетики Герман Галущенко выражал уверенность, что газа на отопительный сезон хватит.

По подсчетам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, для прохождения отопительного сезона, в газохранилищах должно быть не менее 13,5 миллиардов кубометров "голубого топлива".

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