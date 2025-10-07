По словам Светланы Гринчук, если договориться о покупке "болгарских блоков" не получается, то нужно рассмотреть другие варианты.

Украина, возможно, не будет покупать болгарские ректоры российского происхождения для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с журналистами заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

"Что касается болгарских блоков, то мы рассматриваем различные варианты. Не хотелось бы останавливаться только на болгарских технологиях. Если там не получается, то нужно рассматривать другие варианты, и мы сейчас их отрабатываем с партнерами", – отметила глава энергетического ведомства, не приведя деталей относительно возможных альтернатив.

По словам Гринчук, Украина имеет как технологии для строительства, так и собственных специалистов. А ядерные реакторы можно купить не только в Болгарии.

Достройка Хмельницкой АЭС

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планировал начать строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС до конца 2026 года. Остается вопросом, какие реакторы будут использованы для достройки ХАЭС. Как известно, Минэнерго проводило переговоры о закупке у Болгарии двух реакторов российского производства, но результат так и не был достигнут.

Впервые о достройке двух блоков на Хмельницкой АЭС заговорили еще в 2024 году. Тогдашний глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что это позволит компенсировать потерю доступа к оккупированной Запорожской АЭС.

26 февраля 2025 года Верховная Рада приняла закон, необходимый для закупки болгарских реакторов, но появились другие препятствия. В частности, власти Болгарии заявляли о том, что не продадут реакторы, хотя в самом Минэнерго уверяли, что не получали официальный ответ от болгарской стороны.

29 июля министр энергетики Светлана Гринчук заявила о намерении продолжить переговоры о покупке болгарских блоков российского происхождения. Однако о результатах этих переговоров также не сообщалось.

Инициатива по достройке энергоблоков критиковалась экспертами. Аналитики отмечали, что не было проведено экспертизы относительно того, насколько реакторы из Болгарии подойдут Украине. Таким образом, существует риск, что даже после успешного приобретения они так никогда и не заработают.

