Омельченко подчеркивает, что Запорожская атомная электростанция фактически находится в руках военных террористов.

Россия хочет снова мощно включить ядерный шантаж как элемент политики. Об этом в комментарии УНИАН сказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Он отметил, что Россия сознательно атакует атомные объекты Украины.

"Они же не только сейчас это делали. Они в феврале атаковали непосредственно Конфайнмент (на Чернобыльской атомной электростанции - УНИАН) дроном, повредили "Укрытие". Там было тление несколько дней. Еле удалось потушить нашим пожарным", - отметил Омельченко.

Видео дня

Также эксперт напомнил о ситуации на Запорожской АЭС, когда "они сознательно уничтожили своими военными средствами единственную ЛЭП, линию электропередач, которая питала Запорожскую атомную станцию".

"То есть это абсолютно сознательные действия ядерного шантажа России", - подчеркнул он.

На вопрос, о чем говорит нынешняя активизация, Омельченко отметил:

"Это свидетельствует о том, что Россия хочет снова мощно включить ядерный шантаж как элемент политики. То есть, по сути, мы видим, что Россия - это ХАМАС с ядерными реакторами и ракетами. Никакого отличия нет, только имеет ядерный потенциал".

Эксперт также отметил, что россияне хотят перевести блоки ЗАЭС в состояние "горячей остановки", а затем - эксплуатации. Для этого им необходимо отсоединиться от украинской энергетической системы и подключиться к российской.

"И когда они перейдут в состояние "горячей остановки" или эксплуатации, тогда у них возможности ядерного шантажа значительно увеличатся. Поскольку в таком состоянии работы, эксплуатации гораздо более рискованные, с учетом того, что эта станция находится, по сути, в руках военных террористов", - подчеркнул Омельченко.

Запорожская АЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 октября "Саркофаг" над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС остался без электроснабжения в результате удара российских оккупантов по энергетической инфраструктуре в городе Славутич Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за российского дронового удара блэкаут на ЧАЭС продолжался более трех часов. По его словам, россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. Зеленский также напомнил о блэкауте на Запорожской АЭС, который начался из-за российских обстрелов в районе станции.

Также мы писали, что по словам Минэнерго, в МАГАТЭ подтвердили, что ситуация на Запорожской АЭС остается опасной. Ведомство совместно с Министерством иностранных дел Украины работает с международными организациями для всестороннего информирования о действиях оккупантов на ЗАЭС, которые представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего региона.

Вас также могут заинтересовать новости: