Болгарский вице-премьер подчеркнул, что стране необходимо развивать атомную энергетику.

В правительстве Болгарии заявили, что не будут продавать Украине два реактора, которые планировали использовать для достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС. Об этом сообщила болгарская редакция Forbes со ссылкой на вице-премьер-министра и председателя Болгарской социалистической партии Атанаса Зафирова.

"Два реактора для АЭС "Белене" не будут продавать Украине", – говорится в сообщении. Отмечается, что решение поддержали все партнеры по правительству.

Вице-премьер-министр страны подчеркнул, что Болгарии необходимо развивать атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

Видео дня

Покупка болгарских реакторов: что известно

В марте 2024 года глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Украина надеется подписать соглашение о покупке двух ядерных реакторов у Болгарии, с целью компенсировать потерю доступа к оккупированной Россией Запорожской электростанции с шестью энергоблоками.

В июне 2024 года парламент Болгарии решил продлить на шесть месяцев срок, отведенный на переговоры о продаже Украине двух российских ядерных реакторов и сопутствующего оборудования.

Уже 11 февраля 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект, который предоставляет разрешение "Энергоатому" приобрести два атомных реактора у Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. Закон был подписан президентом Зеленским в марте.

Инициатива по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции с самого начала столкнулась со шквалом критики. Энергетические и атомные эксперты обращали внимание на то, что эти реакторы – российского происхождения, что противоречит намерениям Украины дистанцироваться от врага. Кроме того, не была проведена экспертиза, насколько эти реакторы вообще подойдут Украине, поэтому существует риск, что после приобретения они так никогда и не заработают.

Нардеп Ярослав Железняк назвал принятие соответствующего закона "абсолютно идиотской коррупционной идеей" с покупкой "российского дерьма у болгар".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что на реализацию проекта достройки Хмельницкой АЭС надо будет потратить 4-4,5 млрд долларов, которых пока нет. Кроме того, по словам эксперта, в случае достройки Хмельницкой АЭС необходимо было бы еще построить высоковольтные линии для того, чтобы забрать мощность этих реакторов.

Вас также могут заинтересовать новости: