По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, на пути могут стать "пророссийские силы".

В болгарском парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене разрешения на продажу нашей стране двух корпусов реакторов для энергоблоков №3 и №4 для Хмельницкой АЭС. Об этом со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко сообщает "Энергореформа".

"Единственное, что сейчас меня очень беспокоит - как только Верховная Рада приняла закон, в Болгарии пророссийские силы сразу зарегистрировали проект закона об отмене разрешения на его (оборудования, - УНИАН) передачу Украине", - заявил министр.

По словам Галущенко, Украине придется побороться за это критически важное оборудование. "Но мы безусловно должны это делать", - добавил он. Сейчас украинская сторона внимательно наблюдает за тем, что происходит в болгарском парламенте.

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Если Киев не сможет получить болгарские корпуса, то их придется изготавливать с нуля, что займет примерно пять лет. В то же время, Украина нуждается в электроэнергии для восстановления немедленно.

Приобретение реакторов для Хмельницкой АЭС

Напомним, в феврале в Верховной Раде поддержали законопроект, который позволяет "Энергоатому" приобрести два российских атомных реактора в Болгарии для того, чтобы достроить энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Стоимость оборудования специалисты оценили в не менее 600 млн евро.

Позже некоторые специалисты раскритиковали идею по закупке российских реакторов. По словам руководителя Центра исследований энергетики Александра Харченко, не было проведено независимой экспертизы, которая бы подтвердила, что новое оборудование будет нормально работать.

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