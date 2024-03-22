Новые реакторы будут построены на Хмельницкой АЭС.

Украина надеется в июне подписать соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии, с целью компенсировать потерю доступа к оккупированной Россией Запорожской электростанции с шестью энергоблоками.

Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью агентству Reuters. Новые реакторы будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины и оснащены оборудованием российского производства, которое Киев хочет импортировать из Болгарии.

"Переговоры между правительством Украины и Болгарии продолжаются, и я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат заключения контрактов с Болгарией на закупку этого оборудования", - отметил руководитель атомной компании "Энергоатом" Петр Котин.

"Я поставил задачу перед нашей строительной организацией и администрацией Хмельницкой станции, чтобы объект был готов к монтажу нового оборудования до июня", - добавил он, имея в виду первый из двух реакторов.

По его словам, если реактор будет доставлен вовремя и в полном объеме, "Энергоатом" будет готов начать пусковые работы на новом реакторе через два-три года. Это также срок, необходимый для изготовления турбины для блока.

Котин отметил, что компания ведет предварительные переговоры с General Electric о строительстве турбины. Второй реактор будет установлен позже, он не назвал сроков. Он добавил, что Болгария ранее выставляла цену за два реактора на уровне 600 млн долл., но стремится увеличить цену на оборудование, которое, кроме Болгарии, можно купить только в России.

"Существует постоянное желание болгарской стороны получить большую выгоду для себя, чем эти 600 млн долл., и чем больше времени проходит, тем выше цены они озвучивают. Но мы все еще сосредоточены на цене 600 млн долл", - отметил Котин.

Он сообщил, что "Энергоатом" намерен построить еще два реактора на Хмельницкой АЭС на базе американского реактора AP-1000, а уже в начале апреля компания начнет бетонировать два новых блока.

Состояние энергосистемы Украины

22 марта во время масштабной ракетной атаки на Украину Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута. Тогда отключилась внешняя воздушная линия, соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Всего с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила 8 полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа есть угроза развития ядерной и радиационной аварии.

Вас также могут заинтересовать новости: