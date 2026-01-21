Цены на нефть отреагировали на словесную атаку Трампа на Гренландию

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол считает, что цены на нефть имеют потенциал к снижению в течение 3-4 лет.

Цены на нефть утром 21 января упали. Рынки были потрясены попытками президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 11:41 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent упала на 73 цента, до 64,19 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 64 цента, до 59,72 доллара за баррель.

Трамп во время общения с журналистами повторил требования о необходимости получения контроля США над Гренландией.

Видео дня

"Мы должны ею владеть", - отметил американский лидер.

Журналисты отмечают, что американские попытки захватить Гренландию поставили под сомнение союз между США и Европейским Союзом, что уменьшило интерес к покупке нефти.

Bloomberg добавляет, что намерения США ввести 10%-ные пошлины на товары из восьми европейских стран из-за спора по поводу Гренландии вызвали опасения по поводу возобновления торговых конфликтов, которые могут снизить спрос на энергоносители, в частности на нефть.

Дополнительно снижению цен на "черное золото" способствует ожидание трейдерами избытка сырья на рынке. В этой связи журналисты обращают внимание, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует значительный избыток нефти на рынке в 2026 году. В Агентстве же дают понять, что для покупателей нефти ближайшие три-четыре года могут принести хорошие новости, поскольку стоимость "черного золота" имеет все шансы и в дальнейшем снижаться.

"В течение как минимум трех-четырех лет мы можем наблюдать снижение цены на нефть и газ из-за огромного объема поставок из США и некоторых других стран", - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Спор между ЕС и США из-за Гренландии - главные новости

17 января президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон вводит дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они выступили против захвата Гренландии США.

Со своей стороны президент Европейского совета Антонио Коста заявил, что он координирует совместный ответ членов Европейского Союза на заявление Трампа. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в соцсетях заявление, в котором он заверил, что Париж "привержен суверенитету и независимости народов в Европе и других странах".

Впрочем, похоже, что США не собираются отступать. Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не отступит от своей позиции по захвату Гренландии. Он объяснил, что Европа слишком слаба, чтобы обеспечить свою безопасность.

Вас также могут заинтересовать новости: