У Трампа заявили, что Европа 'слабая' и подтвердили планы по захвату Гренландии

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не отступят от своей позиции по захвату Гренландии, сославшись на то, что континент слишком слаб, чтобы обеспечить свою безопасность.
Как пишет Bloomberg, в интервью NBC News Бессент заявил, что "Америка должна контролировать ситуацию" и президент США использует стратегическое влияние, чтобы добиться того, чего он хочет.
Бессент изложил обоснование стремления Трампа к Гренландии, сославшись на глобальную конкуренцию в Арктике, планы США по созданию противоракетной обороны "Золотой купол" и прежнюю зависимость Европы от российских энергоносителей, которая, по его словам, "финансировала" войну России в Украине.
"Президент Трамп действует стратегически. Он смотрит дальше этого года. Он смотрит дальше следующего года, на то, что может произойти в случае сражения в Арктике. Мы не собираемся передавать нашу национальную безопасность на аутсорсинг. Мы не собираемся передавать нашу безопасность в полушарии на аутсорсинг другим странам", - заявил он.
На вопрос о том, является ли позиция Трампа по отношению к Европе переговорной тактикой, Бессент дал понять, что президент не изменит своего мнения.
"Европейцы демонстрируют слабость, США – силу", – сказал он. "Президент считает, что усиление безопасности невозможно без того, чтобы Гренландия была частью США".
На фоне предположений некоторых европейских лидеров о том, что попытка США захватить Гренландию положит конец существованию НАТО, Бессент заявил, что это "ложный выбор".
"Европейские лидеры придут к пониманию и осознают, что им необходимо находиться под защитой США в сфере безопасности", – сказал он в интервью NBC.
Ситуация в Гренландии обостряется
Ранее стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность введения пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран, которые выступают против захвата Гренландии.
Кроме того, Politico пишет, что европа рассматривает возможность создания альтернативного альянса безопасности без США вместо НАТО - на основе "коалиции желающих" и при участии Украины.