В Европе отреагировали на ультиматум Трампа по Гренландии

Европейцы обещают встать на сторону Дании и пригрозили "скоординированным" ответом Америке.

Европа подготовит скоординированный ответ на решение президента США ввести дополнительные пошлины против восьми европейских стран, которые выступили против американской аннексии Гренландии.

Как пишет Bloomberg, президент Европейского совета Антонио Коста заявил, что он координирует совместный ответ членов Европейского Союза на сегодняшнее заявление Трампа. Однако чиновник не предоставил дополнительных подробностей.

Президент Франции Эммануэль Макрон был более настроен на публичную риторику. В соцсети Х он опубликовал заявление, в котором заверил, что "Франция привержена суверенитету и независимости народов в Европе и других странах".

"Именно на этой основе мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину. Именно на этой основе мы также решили принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии. Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас – ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с такими ситуациями", – написал он.

Французский президент назвал "неприемлемыми" угрозы введения дополнительных пошлин и пообещал "единый и скоординированный" ответ Европы.

"Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета", – добавил он.

В том же духе высказался премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Мы не позволим себя шантажировать. Это вопрос ЕС, который касается гораздо большего количества стран, чем те, которые сейчас выделяются", – сказал он.

Как пишет Reuters, после сообщения президента США в социальных сетях министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде тоже подтвердил поддержку Дании и заявил, что тарифы не должны быть частью переговоров по Гренландии.

"В НАТО существует широкое согласие о необходимости укрепления безопасности в Арктике, в частности в Гренландии. Мы не считаем, что вопрос тарифов должен быть рассмотрен в этом контексте", – сказал он.

Обновлено в 21.32. Как сообщает The Guardian, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также осудил решение Трампа по тарифам, назвав их "абсолютно неправильными".

"Наша позиция по Гренландии очень четкая: она является частью Королевства Дания, и ее будущее зависит как от гренландцев, так и от датчан. Применение тарифов к союзникам ради обеспечения коллективной безопасности союзников НАТО является абсолютно неправильным. Мы, конечно, будем непосредственно обсуждать этот вопрос с администрацией США", - сказал он.

Ультиматум Трампа в отношении Гренландии

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент США объявил о введении дополнительных пошлин на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их позиции против американской аннексии Гренландии. Трамп заявил, что Дания якобы не способна обеспечить безопасность острова, а Китай и Россия могут претендовать на него. Он подчеркнул, что только Соединенные Штаты под его руководством могут гарантировать защиту Гренландии.

Кроме того, Трамп раскритиковал европейские государства за отправку войск в Гренландию, назвав их действия угрозой глобальной безопасности. В связи с этим США вводят 10% пошлину на весь импорт из указанных стран с 1 февраля, а с 1 июня ставка вырастет до 25%. По словам президента, эти меры будут действовать до тех пор, пока не будет заключено соглашение о "полной и окончательной" покупке Гренландии.

