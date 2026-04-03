Графики на 4 апреля: будут ли отключать свет в Украине в субботу

В "Укрэнерго" призвали ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

В субботу, 4 апреля, в Украине для бытовых потребителей не будут применяться почасовые графики отключений электроэнергии.

Как сообщает Укрэнерго, также и промышленные предприятия во всех регионах Украины смогут работать без ограничения мощности. Несмотря на дождливую погоду 3 апреля и российский обстрел, энергетикам в целом удалось стабилизировать систему.

При этом в "Укрэнерго" призывают экономно пользоваться мощными электроприборами, а именно ограничить их использование в пиковые для энергосистемы часы - с 18:00 до 22:00.

В пятницу, 3 апреля, после довольно длительного периода без отключений света вернулись графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остались без света.

При этом днем в пятницу в нескольких регионах Украины из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему "Укрэнерго" пришлось применить аварийные отключения электроэнергии.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН сообщил, что "Укрэнерго" было вынуждено вернуть графики почасовых отключений света для населения и ввести жесткие ограничения для бизнеса из-за существенного сокращения Украиной импорта электроэнергии.

