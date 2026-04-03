По Украине распространяются аварийные отключения: где сейчас самая тяжелая ситуация со светом

Ограничительные меры будут отменены после отмены воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

В нескольких регионах Украины из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему сегодня применили аварийные отключения электроэнергии, сообщает"Укрэнерго".

"Ограничительные меры будут отменены после завершения воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметили энергетики.

В частности, экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве.

"По команде Укрэнерго введены экстренные отключения", – сообщила в Telegram-канале компания ДТЭК "Киевские электросети".

Кроме того, аварийные отключения с 11:10 введены в Черкасской области. Как отметили в"Черкассыоблэнерго", ограничения введены из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

Аварийные отключения света коснулись и Житомирской области, сообщает"Житомиробленерго".

В свою очередь, ДТЭК "Одесские электросети" напоминает, что в городе Одессе и районных центрах возможны экстренные отключения, чтобы предотвратить перегрузку оборудования.

Утром 3 апреля Россия начала масштабную атаку на Украину. В небе зафиксирован взлет бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, а также движение сотен беспилотников. Во время атаки враг, в частности, нанес удар четырьмя баллистическими ракетами по Киевскому району, повредив несколько многоэтажных жилых домов и перебив газопровод.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко считает, что главная цель россиян в атаках посреди дня – это увеличение количества жертв среди гражданского населения.

Вас также могут заинтересовать новости: