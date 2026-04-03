Россия массированно ударила по энергетике Украины: жители шести областей частично без света

Россия атаковала энергетические объекты в нескольких регионах Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – уверяют в энергетическом ведомстве.

Вместе с тем, в Минэнерго напомнили, что с 7 до 11 часов во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а с 6 до 22 часов – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Энергетики также призвали украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию в течение всего суток.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – пояснили в ведомстве.

Отключения света в Украине – последние новости

Несмотря на потепление, Россия не прекращает регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры, по состоянию на утро 2 апреля, часть потребителей в Донецкой, Одесской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Черкасской, Харьковской и Черновицкой областях временно оставались без света.

При этом дроны и ракеты РФ вызывают сбои не только в энергосистеме Украины, но и соседних стран. Из-за российской атаки Молдова в конце марта ввела чрезвычайное положение. Власти страны призвали жителей не пользоваться лифтами без крайней необходимости.

В то же время гендиректор Yasno Сергей Коваленко ожидает, что в апреле дефицит электроэнергии в Украине уменьшится, поскольку на полную мощность заработает гидро- и солнечная генерация, а потребление станет меньше.

