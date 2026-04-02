Графики возвращаются: когда будут выключать свет в Украине 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. А с 7:00 до 11:00 будут действовать графики почасовых отключений для населения, сообщает "Укрэнерго".

В компании напомнили, что энергетики вынуждены отключать свет из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и посоветовали следить за сообщениями на официальном сайте соответствующего облэнерго.

График отключения света - Львовская область

Большинство очередей потребителей во Львовской области 3 апреля будут со светом в течение всех суток. В то же время, по данным Львовоблэнерго, очередям 1.1, 1.2, 4.1 и 5.1 будут поочередно отключать свет на 2 часа в период с 7 до 11 часов.

График отключения света – Запорожская область

В Запорожской области в пятницу большинство потребителей также будут со светом в течение всех суток. В то же время с 6:30 до 11:30 подочередям 1.1, 2.1, 3.2 и 6.2 будут поочередно отключать свет на 2,5-3 часа.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) (с учетом 30 минут на переключение) распределились так:

1.1: 09:00 – 11:30

2.1: 06:30 - 09:30

3.2: 09:00 – 11:30

6.2: 06:30 - 09:30

Кроме этого, как отметили в Запорожьеоблэнерго, с 06:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в объеме 5 очередей.

График отключения света – Полтавская область

В Полтавской области 3 апреля, по информации Полтаваоблэнерго, с 7 до 11 часов будет действовать график почасовых отключений света объемом 1 очередь.

График отключений света – Черкасская область

Большинство жителей Черкасской области в первую пятницу апреля будут со светом в течение всех суток. Вместе с тем, согласно команде "Укрэнерго", в промежутке с 7 до 11 часов на 2 часа будут поочередно отключать свет подочерелям 1.1, 1.2.1, 2.2.

Часы отсутствия электроснабжения, по данным Черкассыоблэнерго, распределились между подочередями потребителей так:

1.1 07:00 – 09:00

1.2 07:00 - 09:00

2.1 09:00 – 11:00

2.2 09:00 – 11:00

Энергетики добавили, что с 6 до 22 часов в Черкасской области будут применяться графики ограничения мощности.

График отключения света – Сумская область

Большинство жителей Сумской области 3 апреля также будут со светом в течение всех суток. В то же время, как сообщает Сумыоблэнерго, с 7 до 11 часов поочередно будут отключать свет на 1-3 часа подочередям 1.1, 5.2, 6.1, 6.2.

График отключения света - Киевская область

Согласно графику, обнародованному компанией ДТЭК, отключение света 3 апреля не коснется большинство жителей столичной области. В то же время с 7 до 11 будут поочередно отключать свет на полчаса подочередям 6.1 и 6.2 и на 3,5 часа подочередям 2.1 и 2.2.

График отключения света – Одесская область

В Одесской области в первую пятницу апреля большинство очередей потребителей также будут со светом в течение всех суток. В то же время, подочередям 2.1, 2.2, 5.1 и 5.2 будут поочередно выключать свет на 1-3 часа.

В ДТЭК также напомнили, что графики действуют только в области и там, где разрешает состояние сети.

Энергетики добавили, что в городе Одесса и районных центрах возможны экстренные отключения, чтобы предотвратить перегрузку оборудования.

График отключения света – Днепропетровская область

Большинство жителей Днепропетровской области 3 апреля также будут со светом 24 часа. Вместе с тем, согласно графику отключения, обнародованному компанией ДТЭК, с 7 до 11 часов поочередно будут выключать свет подочередям 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 на 1,5-2,5 часа.

График отключения света – Черниговская область

Отключение света 3 апреля не коснется большинство жителей региона. Вместе с тем, как сообщает Черниговоблэнерго, с 7 до 11 часов поочередно 2 часа будут сидеть без света подочереди 4.1, 4.2, 6.1 и 6.2.

График отключения света – Черновицкая область

Большинство жителей Черновицкой области в пятницу также будут со светом в течение всех суток. . Вместе с тем, по информации Черновцыоблэнерго, с 7 до 11.30 часов поочередно будут сидеть без света по 2,5 часа группы 8, 9, 10 и 11.

График отключения света – Киев

В столице отключения света будут происходить по индивидуальным графикам. Узнать время отключения света и восстановления электроснабжения можно на сайте ДТЭК и в приложении Киев Цифровой.

График отключения света – Харьковская область

Большинство жителей Харьковщины 3 апреля будут со светом в течение всех суток. Вместе с тем, согласно графику, обнародованному Харьковоблэнерго, подочередям 1.1, 1.2, 6.1 и 6.2 будут выключать свет на 1-2 часа.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) распределились следующим образом:

1.1 10:00-11:00

1.2 10:00-11:00

6.1 08:00-10:00

6.2 08:00-10:00

Для промышленности и бизнеса в Харьковской области с 6 до 22 часов действуют графики ограничения мощности.

Отключения света в Украине

Несмотря на потепление и снижение потребления электроэнергии в Украине, атаки РФ на энергосистему не прекращаются. В частности, в ночь на 2 апреля враг массированно атаковал энергообъекты в нескольких регионах. Из-за этого жители восьми областей нашей страны временно остались без света.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко прогнозировал улучшение ситуации с электроэнергией в апреле после завершения отопительного сезона и за счет активной генерации со стороны гидро- и солнечных электростанций.

