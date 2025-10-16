На Черниговщине сейчас применяются три очереди почасовых отключений.

Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме Украины в части областей применены аварийные отключения. Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", также во всех регионах страны применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что в частности на Черниговщине оператором системы распределения сейчас применяются три очереди почасовых отключений.

В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться и посоветовали следить за сообщениями на страницах облэнерго.

В ДТЭК также сообщили об экстренных отключениях света в Киеве и Киевской области

Отключение электроэнергии - что известно

Как писал УНИАН, сегодня, 16 октября, в ряде областей Украины ввели экстренные и аварийные отключения света. Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики.

Введение экстренных отключений почти во всех регионах 15 октября вызвано дефицитом мощности в энергосистеме в результате ударов России по энергообъектам. Объем произведенной электроэнергии был меньше объема ее потребления, заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

