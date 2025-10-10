Как всегда оставаться на связи во время отключений света: 5 обязательных действий

Проблемы с электроснабжением зафиксированы в Киеве и по меньшей мере 9 областей Украины.

Длительные отключения света могут снова застать нас зимой, поэтому к этому нужно подготовиться заранее. Чтобы оставаться на связи и в курсе новостей в такие моменты, важно обеспечить автономную работу интернета.

Даже когда электроэнергия отключается, есть несколько довольно простых способов поддерживать интернет-соединение. Они помогут не заблудиться без навигации, оставаться на связи с близкими, работать и смотреть видео.

Подключите энергонезависимый интернет дома

Уточните у вашего интернет-провайдера, может ли он обеспечить интернет во время отключения электроэнергия и на какое время это возможно.

Некоторые провайдеры предлагают специальное подключение по технологии XPON, которая является одним из видов оптоволоконного доступа и способна работать до 72 часов без централизованного электроснабжения.

Проверьте на интерактивной карте от Минцифры, может ли провайдер в вашем доме предоставить доступ к интернету при отключении света.

Используйте мобильную точку доступа

Включите функцию мобильной точки доступа на смартфоне, чтобы обеспечить интернет-соединение для других девайсов, таких как ноутбуки и планшеты.

Откройте "Настройки" → "Сеть и интернет" → "Модем и точка доступа". Активируйте меню "Точка доступа Wi-Fi" и установите пароль для защиты сети. После этого другие устройства смогут подключаться к вашему интернету.

Загрузите карту с "пунктами незламности" в "Дії"

Ее можно загрузить на свой телефон и пользоваться ей даже без интернета и мобильной связи. На карте можно увидеть не только адрес ближайшего "пункта", но и график его работы и вместительность.

Чтобы загрузить карту, зайдите в "Дію", нажмите "Услуги" и среди категорий выберите "Карта пунктов несокрушимости". Далее найдите свою область и нажмите загрузить.

Подключитесь к нацроумингу

Национальный роуминг позволяет оставаться в интернете, если основной оператор временно не работает. Например, пользователи Vodafone могут подключиться к сетям lifecell или Kyivstar.

Зайдите в настройки мобильной сети на своем смартфоне и в разделе выбора оператора отключите автоматический поиск сети. При необходимости вручную подключитесь к доступной сети другого оператора.

Отключите автозагрузку медиа в мессенджерах

Для Telegram, WhatsApp и других сервисов принцип один и тот же, но может немного отличаться:

зайдите в "Настройки" мессенджера;

выберите "Данные и хранилища" или "Медиафайлы";

в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".

Таким образом вы не только экономите мобильный трафик, но и память устройства.

