Графики отключений на 9 марта: когда не будет света в Украине в понедельник

Отключения продлятся с 8 часов утра до конца суток.

В понедельник, 9 марта, в части регионов Украины с 8 часов утра до конца суток будут применяться графики почасовых отключений. Также для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. Об этом сообщило Укрэнерго.

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - подчеркнули энергетики.

Также они просят экономить электроэнергию, когда она появляется по графику.

График отключения света – Сумская область

По данным Сумыоблэнерго, свет 9 марта не будут выключать только подочереди 5.1. Подочередями 1.2, 2.1, 2.2 отключат электроэнергию два раза на 2 или 4 часа. Остальные подочереди будут иметь одно отключение на 1, 2 или 4 часа.

График отключения света – Полтавская область

По информации Полтаваоблэнерго, в регионе 9 марта введено:

с 08:00 по 11:00 – ГПО в объеме 1.5 очереди;

с 11:00 по 16:00 – ГПО в объеме 1 очередь;

с 16:00 по 22:00 – ГПО в объеме 1.5 очереди;

с 22:00 по 23:59 – ГПО в объеме 1 очередь.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как сообщал ранее УНИАН, во время атаки 7 марта РФ частично отправила в темноту семь областей Украины. В результате попаданий вражеских дронов и ракет были обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях.

5 марта в "Укрэнерго" раскрыли детали угроз Словакии остановить аварийное электроснабжение Украины. В ведомстве отметили, что украинской стороне со стороны Братиславы не поступало никаких официальных документов о намерении расторгнуть действующий двусторонний договор между словацкой SEPS и "Укрэнерго" о взаимном предоставлении аварийной помощи.

