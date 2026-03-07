РФ частично отправила в темноту семь областей Украины: где сложнее всего с электричеством

Энергетики и тепловики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло для всех потребителей.

В ночь на 7 марта РФ осуществила пятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики страны, частично оставив без света 7 областей Украины, сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в результате попаданий вражеских дронов и ракет обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях.

"Кроме того, в результате атаки врага нарушено теплоснабжение в столице", - добавляют в энергетическом ведомстве, не уточняя, сколько домов остались без отопления.

В Минэнерго уверяют, что "энергетики и тепловики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло для всех потребителей".

В энергетическом ведомстве также напомнили, что из-за последствий предыдущих атак РФ на энергетику в нескольких регионах Украины до конца суток применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ночная атака РФ

Как сообщал УНИАН, РФ в ночь на 7 марта массированно атаковала Украину ракетами. Российская баллистика, в частности, попала по многоэтажке в Харькове.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне запустили по Украине 29 ракет, из них почти половина – баллистика, и 480 дронов, из которых большинство – "Шахеды".

"Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области. Зафиксированы повреждения в Днепровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях. Везде, где необходимо, работают соответствующие службы", - подчеркнул Зеленский.

