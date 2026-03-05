Остановила ли Словакия аварийное электроснабжение: в 'Укрэнерго' раскрыли детали

В настоящее время импорт электроэнергии из Словакии осуществляется без каких-либо ограничений.

Украинской стороне со стороны Словакии пока не поступало никаких официальных документов о намерении расторгнуть действующий двусторонний договор между словацкой SEPS и "Укрэнерго" о взаимном оказании аварийной помощи.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", договор о предоставлении аварийной помощи никак не связан с вопросом коммерческих обменов электроэнергией.

"В настоящее время импорт электроэнергии из Словакии осуществляется без каких-либо ограничений – в объемах, определяемых результатами аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений", – говорится в сообщении.

Видео дня

В "Укрэнерго" отметили, что возможное досрочное прекращение действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором (SEPS) не повлияет на ситуацию в энергосистеме Украины.

"Привлечение аварийной поддержки со словацкого направления имело несистемный характер и осуществлялось в очень ограниченном объеме. Последний раз словацкий оператор системы передачи оказывал аварийную помощь по запросу НЭК "Укрэнерго" еще 23 января", - добавили в пресс-службе компании.

Ограничение поставок электроэнергии из Словакии - главные новости

23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава останавливает экстренные поставки электроэнергии Украине.

4 марта стало известно, что словацкий оператор системы передачи SEPS по требованию премьер-министра страны Роберта Фицо расторгнет договор об аварийных поставках электроэнергии с украинской компанией "Укрэнерго".

Позже сообщалось, что Фицо принял предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться для обсуждения "украинско-словацкого сотрудничества", но хотел бы сделать это на территории одной из стран-членов Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости: