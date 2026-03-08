Может ли Украина получить британские вертолеты AW149 для борьбы с БПЛА: анализ экспертов

Потенциально эти вертолеты можно использовать и для "охоты" за российскими дронами.

Великобритания не только заказывает средние многоцелевые вертолеты AW149, но и организует их производство для экспорта в другие страны. Как пишет Defense Express, в связи с этим возникает вопрос, не понадобятся ли такие машины авиапарку Украины.

По словам экспертов, AW149 - это многоцелевые вертолеты, которые могут выполнять много различных задач, к которым можно отнести перевозку грузов или личного состава, эвакуацию раненых и прочее.

"Так, на борту помещается от 16 до 19 десантников или 3380 кг полезной нагрузки, причем 2800 кг можно взять на крюке снаружи. При этом максимальная дальность составляет до примерно 1000 км с возможностью провести в воздухе до 5 часов", - отмечается в материале.

Видео дня

Аналитики подчеркнули, что этот вертолет немного уступает более тяжелым H225 и Ми-8/17, которые уже используют украинские военные. Также их можно сравнить с американскими UH-60 Black Hawk, которые использует ГУР МОУ. Поэтому, по словам экспертов, такой класс средних вертолетов может иметь место и больше смысла, чем "более тяжелые" аналоги.

"Из вооружения AW149 имеет 4 места для подвесов, где можно разместить блоки с пулеметами, пушками или ракетами. Последние могут быть как AGM-114 Hellfire II, так и 70-мм неуправляемые и управляемые от Thales, среди которых могут быть и FZ275 LGR, которые с других платформ используются для сбивания дронов", - объяснили в Defense Express.

Поэтому эксперты считают, что потенциально эти вертолеты можно использовать и для "охоты" за российскими БПЛА, как это делается с имеющимся парком.

"Еще интересным моментом является то, что AW149 локализованы не только в Великобритании, но и в Польше, которая заказала 32 единицы. То есть потенциально для Украины могла бы быть унификация с соседней страной", - добавляют в публикации.

В свою очередь, самый сложный вопрос заключается в стоимости. Британцы заплатили за 23 вертолета 1,34 млрд долларов, а поляки около 2,04 млрд долларов за 32, что соответственно стоит 57 и 63 млн долларов за один при грубом расчете. Это, скорее всего, связано с тем, что польское производство необходимо было развертывать, а британское уже имеется.

"Сейчас Украина, скорее всего, не имеет "свободных" средств для самостоятельной закупки вертолетов. Да и, учитывая потребности фронта, существуют другие гораздо более важные вопросы, требующие финансирования, поэтому здесь можно надеяться на помощь партнеров", - подчеркнули в Defense Express.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным на передовой срочно нужны радары из Нидерландов. По его словам, он лично передал премьеру Нидерландов этот запрос от ВСУ.

"Они нам очень нужны. Это то, что помогает в защите воина. И это такой вызов. Это очень болезненный вопрос. Именно Нидерланды, одна из стран, которые производят лучшие. И такие радары мы сегодня обсудили, в том числе и этот запрос", - сказал глава государства.

В то же время преподаватель Национальной академии обороны Австрии Густав Грессель заявил, что Европа должна поддержать создание в Украине собственных баллистических ракет. Он подчеркнул, что это существенно улучшило бы возможности государства наносить удары вглубь РФ, а также сделало бы возможным производство этих ракет в Европе после окончания войны.

Вас также могут заинтересовать новости: