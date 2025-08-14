Некоторые НПЗ продолжат закупать российскую нефть.

Нефтеперерабатывающие компании Индии ищут альтернативных поставщиков сырья по всему миру. Крупнейший импортер российской нефти пытается перестраховаться в преддверии саммита на Аляске.

Издание Bloomberg пишет, что президент Дональд Трамп, стремясь добиться успеха в переговорах с Владимиром Путиным, потребовал от Индии прекратить закупки нефти и удвоил пошлины на товары этой страны, наказав за импорт, который подпитывает "военную машину" Кремля. Этот шаг заставил индийские нефтеперерабатывающие компании пересмотреть планы закупок.

На этой неделе государственные переработчики Индии закупили большие объемы нероссийской нефти с быстрой доставкой в сентябре-октябре, продлив ажиотаж, вызванный угрозой со стороны Вашингтона. Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. закупили грузы со всех уголков мира, включая США, Бразилию и Ближний Восток.

Видео дня

Исторически Индия не была значительным импортером российской нефти, в большей степени полагаясь на Ближний Восток. Все изменилось в 2022 году, после полномасштабного вторжения в Украину и введения "потолка цен" в 60 долларов за баррель, чтобы ограничить доходы Кремля.

На данный момент ожидается, что индийские частные нефтеперерабатывающие компании, как Reliance Industries Ltd. и Nayara Energy, продолжат покупать российскую нефть даже несмотря на то, что государственные НПЗ отказываются от этого.

Российская нефть в Индии - последние новости

Индия и Китай стали крупнейшими покупателями подсанкционной российской нефти. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении 25%-ой пошлине на товары из Индии в наказание за закупки российской нефти.

7 августа стало известно, что государственные НПЗ Индии отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления со стороны Вашингтона.

Вас также могут заинтересовать новости: