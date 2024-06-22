Отмечается, что от американских ограничений пострадали даже операции с юанем.

Клиенты Московской биржи не смогут вернуть валюту со счетов в Национальном клиринговом центре, который отвечает за регистрацию сделок. Средства, которые были переданы в валюте, будут возвращать в рублях.

Издание The Moscow Times пишет, что речь идет о валютном обеспечении, которое брокеры хранили на счетах в клиринговом центре.

Возврат средств должен произойти до 28 июня в рублях по так называемому "центральному курсу" НКЦ на 13 июня, а это 89,22 рубля за доллар и 95,7974 рубля за евро. Заблокированы оказались примерно 5% валютных средств.

Видео дня

Кроме того, сообщалось о проблемах с выводом китайских юаней. Причина заключалась в санкциях против биржи и НКЦ. При этом в Мосбирже заверили, что операции с юанями "проходят в штатном режиме" и без зарержек по списанию и зачислению средств.

Санкции против России – последние новости

12 июня Московская биржа попала в "черные списки" Минфина США со своими ключевыми расчетными струтурами - НКЦ и Национальным расчетным депозитарием. На следующий день на бирже остановились торги долларом США, евро и гонгонгским долларом, а Центробанк начал устанавливать официальные курсы по сделкам внебиржевого рынка.

Де-факто единственной иностранной валютой, доступной для торгов, остался китайский юань. Но юаневые торги вскоре могут быть остановлены, ведь китайские банки, обеспечивающие эти сделки, вероятно, будут постепенно сворачивать операции с биржей из-за угрозы вторичных санкций США.

Вас также могут заинтересовать новости: