Отмечается, что российские НПЗ проводили техническое обслуживание.

Сокращение работы нефтеперерабатывающих заводов увеличивает экспорт нефти, хотя добыча впервые с февраля превысила целевой уровень ОПЕК+. Поставки сырой нефти из России выросли до максимума за последние три месяца после того, как НПЗ проводят сезонное техническое обслуживание.

Издание Bloomberg пишет, что четырехнедельные объемы поставок в сентябре выросли примерно на 60 000 баррелей в день, достигнув максимума с начала июля. Объем переработки нефти в России упал до минимума с июня на фоне технических работ на заводах по всей стране.

Увеличение отгрузки произошло несмотря на то, что поставки из портов Балтии и Азии снизились за семь дней. В Москве отметили, что в прошлом месяце добыча нефти в России упала ниже целевого уровня ОПЕК+.

Видео дня

При этом валовая стоимость российского экспорта нефти снизилась до 1,54 млрд долларов с 1,68 млрд долларов по 29 сентября. Снижение еженедельных поставок было частично компенсировано ростом средних цен на российскую нефть, который был вызван общим ростом мировых цен на фоне опасений, что война между Ираном и Израилем нарушит поставки на Ближний Восток.

Цены на нефть – главные новости

4 октября стало известно, что рост напряженности на Ближнем Востоке создала для мировой экономики новые вызовы. Так, главным следствием эскалации стал рост цен на нефть.

7 октября цены на нефть в мире упали после того, как на прошлой неделе они продемонстрировали самый стремительный недельный рост за более чем год, из-за беспокойства относительно избыточного предложения

Вас также могут заинтересовать новости: