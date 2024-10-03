Поступления от налогов на нефть сократились на фоне снижения цены на смесь Urals

Доходы Российской Федерации от нефти в сентябре показали небольшой рост в годовом исчислении. Правительство компенсировало снижение цен на энергоносители, сократив вдвое субсидии производителям нефти.

Издание Bloomberg пишет, что российский бюджет получил от нефтяной отрасли 597,2 миллиарда рублей (6,28 миллиарда долларов) в прошлом месяце, что почти на 4% больше, чем годом ранее. Это ключевой источник средств для Кремля, который пытается противостоять санкциям и продолжать войну против Украины.

Поступления от основных сборов с компаний снизились на фоне укрепления рубля и ослабления цен на нефть Urals. Совокупные доходы Кремля от налогов на добычу нефти и так называемого налога на прибыль в сентябре снизились до 902 млрд рублей, что почти на 10% меньше, чем годом ранее.

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Снижение субсидий российским нефтедобывающим компаниям, которыми стимулировали поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок, компенсировало это снижение. В сентябре выплаты составили 145,7 млрд рублей по сравнению с почти 300 млрд рублей годом ранее.

При этом ожидается, что в ближайшие три года экспортные цены на российскую нефть марки Urals снизятся.

В то же время выручка РФ в сентябре от газовой отрасли выросла почти на 6% в годовом исчислении, до почти 175 миллиардов рублей, чему способствовало восстановление добычи, экспорт по трубопроводам и высокий внутренний спрос.

Экономика России - последние новости

Издание Bloomberg прогнозировало, что экономика РФ, страдающая от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться. Главная причина таких изменений - западные санкции в отношении ключевых секторов.

При этом российские власти заложили в бюджет 2025 года рекордную сумму расходов на войну. Военные расходы составят 6,31% ВВП страны-агрессорки.

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