Мировая экономика испытывает влияние конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть в мире упали после того, как на прошлой неделе они продемонстрировали самый стремительный недельный рост за более чем год, из-за беспокойства относительно избыточного предложения. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 28 центов (0,36%) до 77,77 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 19 центов (0,26%) до 74,19 доллара за баррель.

Отмечается, что на прошлой неделе Brent подорожала более чем на 8%, что стало самым большим недельным приростом с января 2023 года, а контракт WTI - на 9,1% за неделю, что стало самым большим ростом с марта 2023 года. Это произошло из-за ожиданий, что Израиль может нанести удар по иранской нефтяной инфраструктуре в ответ на иранскую ракетную атаку по Израилю 1 октября.

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Однако, поскольку ответ Израиля все еще разрабатывается, некоторые инвесторы, вероятно, продали фьючерсы, чтобы зафиксировать прибыль после недавнего роста.

"Техническая фиксация прибыли выглядит наиболее логичным объяснением", - отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, комментируя снижение цен на нефть.

Она также отметила, что нефтяные рынки неизбежно почувствуют побочные эффекты на фоне опасений относительно возмездия Израиля Ирану, поскольку потенциальная масштабная эскалация конфликта на Ближнем Востоке противостоит растущему давлению со стороны спроса.

Цены на нефть - последние новости

4 октября стало известно, что рост напряженности на Ближнем Востоке создала для мировой экономики новые вызовы. Так, главным следствием эскалации стал рост цен на нефть.

Ранее сообщалось, что российский бюджет получил от нефтяной отрасли 597,2 миллиарда рублей (6,28 миллиарда долларов) в сентябре, что почти на 4% больше, чем годом ранее.

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