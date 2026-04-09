ТЭЦ-4 не успеют восстановить: эксперт ответил, будет ли у киевлян тепло следующей зимой

Этот важный объект не успеют восстановить к началу сезона, но город не останется без отопления.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что Дарницкую ТЭЦ-4 однозначно не восстановят до начала отопительного сезона. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

"Даже если рижскую ТЭЦ-2 разоберут и частями перевезут сюда - невозможно за три месяца установить и запустить новый теплоагрегат на 500 гигакалорий. Конечно, что-то установят вместо этого, чтобы обеспечить отопление левого берега", - сказал Рябцев.

В то же время ситуация на других станциях столицы остается под контролем. В частности, ТЭЦ-6, несмотря на повреждения в результате атак, не была критически выведена из строя.

"После атак врага на "шестерку" энергетики обеспечили работу станции за счет оборудования, которое было на объекте. Поэтому я бы не сказал, что она на 80% была выведена из строя. Удары россиян, конечно, повлияли на генерацию ТЭЦ, но не катастрофически", - отметил эксперт.

Более сложной является ситуация на ТЭЦ-5, которая работает на природном газе. По его словам, россияне во время отопительного сезона регулярно наносили удары по узлу питания котлов. Рябцев отметил:

"Котлы не могли запустить, потому что этот узел питания постоянно ломали. Только они запустят - бах! И снова станция не работает. Котел стоит и как бы защищен. Когенерационная установка, которая там стоит, вообще в бункере. Однако газ не могут подвести, потому что узел поврежден".

Несмотря на это, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 продолжают работу, хотя и не на полную мощность. Восстановительные работы продолжаются и достаточно успешно. Заявленные правительством объемы восстановления генерации в 2 ГВт в течение мая являются реалистичными.

"Если работы будут выполнены, то Киев будет обеспечен электроэнергией и тепловой энергией с запасом. Проблема в том, что их завершат в октябре или ноябре, когда температура воздуха существенно снизится, но альтернативы восстановлению ТЭЦ до начала отопительного сезона нет. Невозможно что-то быстро построить", - добавил эксперт.

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявлял, что большая часть Киева в следующем отопительном сезоне может остаться без отопления. По его данным, в результате систематических ударов РФ Дарницкая ТЭЦ была уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 - на 80%, и добавил, что ничто не помешает России повторить удары по столичным ТЭЦ.

Первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины также заявлял, что следующая зима будет проходить в таких же сложных условиях, как и нынешняя.

