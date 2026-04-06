Киевляне могут остаться без отопления следующей зимой, – заявил чиновник

По словам главы Деснянской РГА, в результате российских атак ТЭЦ-4 была уничтожена, а ТЭЦ-6 пострадала на 80%.

Большая часть Киева в следующем отопительном сезоне может остаться без отопления, следует из слов главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова в эфире телеканала ICTV.

Максим Бахматов отметил, что в результате систематических ударов РФ Дарницкая ТЭЦ была полностью уничтожена, а ТЭЦ-6 – на 80%.

"ТЭЦ-6 (обслуживает, – УНИАН) Деснянский район, Оболонский район, Днепровский, немного Дарницкого. ТЭЦ-4 – это Днепровский и Дарницкий районы", – подчеркнул глава Деснянской РГА, напомнив, что более чем тысяче столичных домов так и не смогли вернуть тепло до окончания отопительного сезона.

Видео дня

Максим Бахматов добавил, что ничто не помешает России повторить удары по столичным ТЭЦ.

"Киевские ТЭЦ – прицельная мишень для Путина. Ракеты у него есть. Он будет дальше бить по ТЭЦ и он их добьет. Даже если вложить 5 миллиардов. Он скажет: молодцы, и снова вложит", – пояснил чиновник.

Атаки РФ на энергетику

Как сообщал УНИАН, в начале февраля стало известно, что Дарницкая ТЭЦ временно остановила работу из-за последствий атак российских оккупантов. Без отопления временно остались более тысячи домов.

По словам первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля, Дарницкая ТЭЦ в Киеве получила сильные повреждения. Ее восстановление займет значительное время.

В конце февраля в комментарии УНИАН заместитель министра развития общин Константин Ковальчук заявил, что ведомство ждет от владельцев Дарницкой ТЭЦ и властей города Киева предложений по восстановлению разрушенной теплоэлектроцентрали.

Вас также могут заинтересовать новости: