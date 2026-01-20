В Киеве увеличен интервал движения метро: сколько придется ждать

С левого на правый берег добраться будет сложно.

В Киеве из-за сложной энергетической ситуации в результате российской атаки увеличен интервал движения поездов метро. Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, самая сложная ситуация на красной линии – с левого на правый берег.

В частности, движение поездов на красной линии пока будет происходить между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" с интервалом движения – 4:30-5:00 мин.

"После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будут курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением", – отмечают в КГГА.

Ориентировочный интервал движения – около 20-25 мин.

При этом поезда будут следовать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

между станциями "Сырец" – "Выдубичи" – с интервалом 7 минут;

между станциями "Осокорки" – "Червоный хутор" – с интервалом 10 минут.

Движение поездов на синей линии будет происходить без изменений.

Атака на Киев

Сегодня ночью Россия снова атаковала Киев баллистикой и дронами, раздавались мощные взрывы. Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом и водой на Левом берегу.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что пока Киевский метрополитен работает в обычном режиме, и необходимости останавливать его ради экономии электроэнергии нет. Впрочем, в случае ухудшения ситуации и роста дефицита электричества, такая опция не исключается.

