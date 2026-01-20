Графики отключений электроэнергии в среду: когда не будет света 21 января

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В среду, 21 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. В компании отметили, что время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Новость будет дополняться графиками по мере их обнародования.

Ситуация в энергетике – главное

Ночью 20 января россияне снова атаковали Киев баллистикой и дронами. Утром сообщалось, что в результате атаки на столицу без тепла остались более 5600 многоэтажек.

По словам мэра Виталия Кличко, почти 80 процентов из них – это дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация с электричеством в столице, а также в Киевской, Полтавской и прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

Также стало известно, что в ночь на 20 января россияне атаковали узлы энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения. По состоянию на вечер вторника Чернобыльская АЭС была отключена от Объединенной энергосистемы Украины.

