Графики отключений электроэнергии в среду: когда не будет света 21 января

В среду, 21 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. В компании отметили, что время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Новость будет дополняться графиками по мере их обнародования.
Ситуация в энергетике – главное
Ночью 20 января россияне снова атаковали Киев баллистикой и дронами. Утром сообщалось, что в результате атаки на столицу без тепла остались более 5600 многоэтажек.
По словам мэра Виталия Кличко, почти 80 процентов из них – это дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января.
Позже в "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация с электричеством в столице, а также в Киевской, Полтавской и прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях.
Также стало известно, что в ночь на 20 января россияне атаковали узлы энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения. По состоянию на вечер вторника Чернобыльская АЭС была отключена от Объединенной энергосистемы Украины.