Местами восстановление займет более суток: эксперт дал неутешительный прогноз по свету в Киеве

В Киеве продолжаются аварийные отключения света.

Во время ночной атаки на столицу Россия, кроме ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снова атаковала подстанции "Укрэнерго". Из-за повреждения энергообъектов киевляне могут сидеть без света около 20 часов в сутки, сообщил в комментарии УНИАН энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

"По предварительным оценкам, из-за последствий вражеских атак Киев будет сидеть без света до 20 часов в течение дня", - рассказал эксперт.

Он добавил, что о сроках восстановления поврежденных объектов "Укрэнерго" пока сказать трудно, поскольку продолжаются работы по оценке повреждений. Однако для Левобережья столицы этот срок может составлять более суток.

Видео дня

По словам Игнатьева, из-за ударов РФ по подстанциям диспетчера энергосистемы введены аварийные графики для части центральных областей Украины и Киевской области. Он напомнил, что в столице продолжаются экстренные отключения света.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 20 января Россия в очередной раз атаковала дронами и ракетами Киев и ряд областей Украины, оставив частично без света столицу и шесть областей Украины.

Из-за ночной атаки россиян часть жителей столицы оказалась без света, отопления и водоснабжения. Худшая ситуация, по данным Киевской городской военной администрации, в Деснянском районе на левом берегу города.

Вас также могут заинтересовать новости: