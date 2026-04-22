ДТЭК Ахметова построит крупнейшую в Европе ветровую электростанцию в Полтавской области за €1,2 млрд

Группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова планирует строительство в Полтавской области крупнейшей в Европе ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 650 МВт общей стоимостью €1,2 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Станция будет состоять из около 100 ветровых турбин. Она укрепит энергетическую безопасность страны, замещая генерирующие мощности, поврежденные или уничтоженные в результате российских атак, а также ускорит переход Украины к более чистой и децентрализованной энергосистеме.

"Даже в условиях постоянных атак мы восстанавливаем мощности, масштабируем возобновляемую генерацию и модернизируем сети, ведь устойчивая энергосистема является фундаментом выживания и будущего процветания Украины. При полной поддержке нашего акционера Рината Ахметова мы продолжаем инвестировать во время войны, посылая четкий сигнал: Украина остается привлекательной для инвестиций уже сегодня, а у международных партнеров есть реальная возможность присоединиться к построению современной, европейской энергосистемы", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как известно, ДТЭК Ахметова является крупнейшим инвестором в украинскую экономику за время полномасштабной войны. По данным издания NV, компания инвестировала более 100 млрд грн в восстановление энергетики, поддержку ее работы и строительство новых энергетических мощностей.

Во время войны ДТЭК ввел в эксплуатацию 114 МВт новых ветровых мощностей на Тилигульской ВЭС на юге Украины и в настоящее время строит еще 384 МВт, доведя общий объем инвестиций в этот проект до €650 млн. Компания также запустила систему хранения энергии мощностью 200 МВт – крупнейшую в Украине – и реализует ряд других проектов в сфере возобновляемой энергетики.

