Долговый кризис на балансирующем рынке электроэнергии до сих пор ждет решения, - эксперт

По его словам, правительство неоднократно заявляло о намерении урегулировать долговой кризис на энергетических рынках, однако конкретные законодательные изменения до сих пор не приняты.

Проблема задолженности на балансирующем рынке электроэнергии остается нерешенной, несмотря на многочисленные обещания властей. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По его словам, правительство неоднократно заявляло о намерении урегулировать долговой кризис на энергетических рынках, однако конкретные законодательные изменения до сих пор не приняты. В то же время задолженность на балансирующем рынке уже давно превысила 40 млрд грн.

"В частности, на балансирующем рынке электроэнергии задолженность составляет 40 с лишним миллиардов", - отметил Рябцев.

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Эксперт подчеркнул, что масштабы проблемы уже давно превысили возможности самих участников рынка и требуют решений на государственном уровне. По его словам, урегулирование ситуации зависит от согласованных действий правительства и парламента.

"Понятно, что субъекты хозяйствования не способны самостоятельно решить эту проблему. Нужно решать это на уровне Кабмина и Верховной Рады, но пока наблюдается промедление", - заверил он.

По мнению Рябцева, дальнейшее откладывание решений лишь усиливает финансовое давление на энергетические компании и затрудняет нормальную работу рынка электроэнергии.

Напомним, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков считает одной из главных причин накопления задолженности государственные предприятия и организации, которые годами формируют значительные просроченные платежи.

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