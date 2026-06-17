Долговый кризис на балансирующем рынке электроэнергии до сих пор ждет решения, - эксперт

Проблема задолженности на балансирующем рынке электроэнергии остается нерешенной, несмотря на многочисленные обещания властей. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.
По его словам, правительство неоднократно заявляло о намерении урегулировать долговой кризис на энергетических рынках, однако конкретные законодательные изменения до сих пор не приняты. В то же время задолженность на балансирующем рынке уже давно превысила 40 млрд грн.
"В частности, на балансирующем рынке электроэнергии задолженность составляет 40 с лишним миллиардов", - отметил Рябцев.
Эксперт подчеркнул, что масштабы проблемы уже давно превысили возможности самих участников рынка и требуют решений на государственном уровне. По его словам, урегулирование ситуации зависит от согласованных действий правительства и парламента.
"Понятно, что субъекты хозяйствования не способны самостоятельно решить эту проблему. Нужно решать это на уровне Кабмина и Верховной Рады, но пока наблюдается промедление", - заверил он.
По мнению Рябцева, дальнейшее откладывание решений лишь усиливает финансовое давление на энергетические компании и затрудняет нормальную работу рынка электроэнергии.
Напомним, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков считает одной из главных причин накопления задолженности государственные предприятия и организации, которые годами формируют значительные просроченные платежи.