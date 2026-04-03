Нефтегазовые доходы РФ упали почти вдвое, но в апреле ожидается резкий скачок

В 2025 году нефтегазовые сборы сократились до минимума с ковидного 2020 года.

Доходы федерального бюджета Российской Федерации от нефти и газа в марте 2026 года упали на 43% в сравнении с предыдущим годом. При этом уже в апреле бюджет должен ⁠ощутить прилив нефтедолларов из-за резкого роста цен на "черное золото", вызванного войной на Ближнем Востоке.

Издание The Moscow Times пишет, что нефтегазовые доходы, обеспечивающие около четверти поступлений в государственную казну, в прошлом месяце составили ⁠617 миллиардов рублей, что на 464 млрд рублей ниже итогов марта 2025 года. При этом в сравнении с февралем сборы выросли на 43%, или 185 миллиардов рублей, благодаря уплате налога на дополнительный доход (НДД) за четвертый квартал прошлого года.

Всего за первый квартал от энергоносителей в казну поступило 1,44 триллиона рублей, что на 45% меньше, чем в январе-марте 2025 года. За три месяца бюджет собрал 16% от годового плана в 8,92 триллиона рублей.

Издание пишет, что нефтегазовые доходы стремительно снижались c 2025 года на фоне невысоких международных котировок нефти, больших скидок на российскую нефть и крепкого рубля. Однако в апреле доходы должны сильно возрасти из-за войны на Ближнем Востоке.

По итогам же 2025 года нефтегазовые сборы сократились на 24% до 8,48 триллиона рублей - минимума с ковидного 2020 года.

Доходы Российской Федерации от экспорта нефти в марте выросли до максимума за последние четыре года. Этому способствовал рост цен на "черное золото" из-за войны на Ближнем Востоке, а также временное разрешение США на продажу подсанкционной российской нефти.

Чистая прибыль крупнейшей российской нефтедобывающей компании "Роснефть" за 2025 год обвалилась на 73% – до 293 млрд рублей (3,60 млрд долларов).

