Стоимость перевозки российской нефти в Индию в марте 2026 года выросла в 10 раз по сравнению с 2022 годом.

Чистая прибыль крупнейшей российской нефтедобывающей компании "Роснефть" за 2025 год обвалилась на 73% – до 293 млрд рублей (3,60 млрд долларов), говорится в обнародованном отчете нефтедобывающей компании.

Агентство Reuters объясняет, что чистая прибыль нефтяного гиганта резко упала из-за высоких процентных ставок, высокого налога на прибыль, а также санкций.

По словам давнего соратника российского диктатора Владимира Путина – генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина, в прошлом году российская нефтяная отрасль оказалась в "идеальном шторме" негативных геополитических факторов и жестких внутренних макроэкономических условий.

"Роснефть" и второй по величине нефтедобывающий концерн России "Лукойл" в октябре 2025 года попали под санкции США.

Из слов главы "Роснефти" следует, что даже скачок цен на нефть после начала войны на Ближнем Востоке не обеспечил компании "долларовый дождь". Сечин отметил, что высокие цены на нефть в значительной степени компенсируются ростом стоимости перевозок российского "черного золота", а также страховых и других расходов.

Он отметил, что в марте фрахтовые ставки на перевозку российской нефти в Индию из портов Балтийского моря превысили 20 долларов за баррель, что в 10 раз превышает расходы на доставку нефти из России в Европу в начале 2022 года.

После начала войны на Ближнем Востоке цены на нефть существенно выросли. Стоимость нефти марки Brent по состоянию на утро 31 марта подскочила до 113,51 доллара за баррель.

Из-за скачка цен и временного разрешения США на продажу подсанкционной российской нефти доходы России в конце марта выросли до максимума с начала полномасштабного вторжения.

Однако систематические удары украинских дронов по ключевым портам противника на Балтике – Усть-Луга и Приморск – ударили и по экспортным доходам РФ.

