Мир на пороге дефицита нефти: запасы сокращаются рекордными темпами

Экспорт нефти и нефтепродуктов сокращается быстрее, чем уменьшается их импорт.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs отметили, что в мае мировые запасы нефти и нефтепродуктов сокращаются рекордными темпами из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке, которая ограничивает их поставки на рынок, сообщает Bloomberg.

По их данным, в мае запасы "черного золота" и нефтепродуктов сократились на рекордные 8,7 млн баррелей в день, что почти вдвое превышает средние темпы сокращения с начала войны в Иране. При этом аналитики пока не ожидают полноценного возобновления судоходства через Ормузский пролив.

"Прогнозируемый экспорт нефти через пролив остается на очень низком уровне – 5% от нормы", – отметили эксперты.

По их словам, в мае покупатели преимущественно "съедали" запасы нефти и нефтепродуктов на судах. При этом экспорт нефти и нефтепродуктов сокращался быстрее, чем уменьшался их импорт, то есть растет риск дефицита. Эксперты добавили, что объемы поставок авиационного топлива в Европу были на 60% ниже средних показателей 2025 года.

В то же время Goldman Sachs обращает внимание, что, несмотря на то, что с марта мировые запасы нефти и нефтепродуктов сокращались в среднем на 4,6 млн баррелей в день, в годовом исчислении они остались на том же уровне. Аналитики объясняют, что был накоплен "значительный резерв" за девять месяцев до войны на Ближнем Востоке.

В качестве примера тренда они приводят Китай. В Поднебесной – крупнейшем импортере нефти в мире – нефтеперерабатывающие заводы демонстрировали "отсутствие интереса" к нефти, что отразилось в "значительном сокращении" импорта. Аналитики, ссылаясь на оценки экономистов банка, добавляют, что продажи топлива в Китае упали на 22% в апреле частично из-за слабой экономической активности.

Между тем, в США, по официальным данным, на прошлой неделе общенациональные запасы нефти, включая Стратегический нефтяной резерв, сократились на рекордные 17,8 млн баррелей, поскольку рекордные объемы экспорта "начали истощать запасы". Запасы в нефтяном терминале Кушинг (штат Оклахома) продолжали постепенно приближаться к так называемому "дну резервуаров".

17 мая президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями в случае провала переговоров о завершении войны на Ближнем Востоке. На этом фоне 18 мая цены на нефть выросли. Стоимость нефти марки Brent превысила 111 долларов за баррель.

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограничений поставок нефти стремительно сокращаются запасы "черного золота". По оценкам S&P Global Energy, объемы сырой нефти в хранилищах уменьшились почти на 200 млн баррелей, что эквивалентно примерно 6,6 млн баррелей в сутки.

