'Бумажное мирное соглашение': США готовятся к новым ударам по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу готовилась к новому раунду военных ударов по Ирану, несмотря на то, что переговоры о завершении войны между США и Ираном продолжались. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, непосредственно осведомленные о ходе подготовки.
По словам собеседников журналистов, по состоянию на пятницу окончательного решения о нанесении ударов принято не было.
Вместе с тем издание отмечает, что некоторые представители вооруженных сил и разведывательного сообщества США отменили свои планы на выходные в связи с ожиданием возможных ударов. Между тем представители Пентагона и разведки начали обновлять списки для отзыва с американских объектов за рубежом, поскольку очередные группы войск, дислоцированные на Ближнем Востоке, покидают театр военных действий.
Журналисты объясняют, что такие действия "являются частью мер по сокращению военного присутствия США в регионе на фоне опасений относительно возможного ответного удара со стороны Ирана".
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила CBS News, что Трамп "четко определил свои красные линии: Иран никогда не может обладать ядерным оружием, и он не может хранить обогащенный уран". Она не исключила возможности новых ударов по Ирану.
"Президент всегда оставляет за собой все варианты действий, и задача Пентагона - быть готовым выполнить любое решение, которое может принять главнокомандующий… Президент четко дал понять, какими будут последствия, если Иран не заключит соглашение", - отметила Келли.
Ситуация в Иране - что известно
Как сообщал УНИАН, 17 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с очень тяжелыми последствиями в случае провала переговоров, а именно если не согласится на заключение нового соглашения с Вашингтоном.
В то же время 22 мая, по данным СМИ, США и Иран при посредничестве Пакистана заключили соглашение о прекращении войны. Официальные заявления об этом якобы должны быть "объявлены в ближайшие часы".