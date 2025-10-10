В США говорят об усилении санкций против российской нефти, чтобы заставить Путина на мир

Ограничение цен на российскую нефть в США считают рычагом влияния на РФ и готовы его применить, говорит Мэтью Уитакер.

США еще имеют много карт, которые могут разыграть, чтобы заставить Россию пойти на мир. Об этом сказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер на Рижской конференции 2025.

По его словам, президент США Дональд Трамп продолжит применять рычаги влияния на РФ, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Одним из таких рычагов является ограничение цен для российской нефти и газа.

"Президент Трамп хочет завершения войны России против Украины и продолжает очень настойчиво работать, чтобы это стало возможным. Он будет продолжать создавать обстоятельства и рычаги влияния, необходимые для того, чтобы Россия села за стол переговоров. Можно говорить о таких вещах, как санкции или о последствиях для российской нефти и газа", - сказал он.

Уитакер также напомнил требование Трампа к Европе, которая должна действовать синхронно с США, в частности - отказаться от покупки российских энергоносителей.

Военное усиление Украины

Как писал УНИАН, Уитакер также сообщил, что среди мер давления на РФ обсуждались дальнобойные удары и поставки более совершенных систем вооружения для продажи НАТО и союзникам, а затем - для предоставления Украине. Он сказал, что Украина может получить более "грозное и мощное" оружие для усиления способности обороняться против российской угрозы.

Экономика России уже не выдерживает нагрузки

Напомним, что Украина провела серию успешных ударов по российским НПЗ, что вызвало бензиновый кризис в РФ и ограничило доходы России. Ведь экспортные продажи нефти и газа - главные источники финансирования войны для Кремля. Последствия кризиса постепенно проявляются в экономических сводках. Эксперты говорят, что если удары продолжить, то российским властям придется делать выбор между финансированием войны и другими потребностями.

Промышленные гиганты уже чувствуют этот кризис: Работников российских крупных компаний просят брать дополнительные выходные за свой счет или переводят на неполную рабочую неделю. Сложная ситуация сложилась на предприятиях крупнейшего производителя цемента в РФ, ГАЗа и Автоваза и тому подобное. А также российской железной дороги, которая имеет 700 тысяч рабочих и которая отправила сотрудников центрального офиса на дополнительные выходные без сохранения зарплаты.

По данным аналитиков, такой кризис может истощить российскую экономику скорее, чем ее оккупационная армия продвинется на фронте. А тем временем удары по российским НПЗ продолжаются и расширяются, достигнув нового рекорда - поражение Антипинского НПЗ в Западной Сибири, в двух тысячах километров от украинской границы.

